Погребняк двумя словами отреагировал на результат матча ЦСКА — «Зенит»

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк опубликовал пост с реакцией на результат матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 между ЦСКА и «Зенитом». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу сине-бело-голубых.

После матча Погребняк написал в своём телеграм-канале: «Я знал», прикрепив фотографию, где показан исход матча на фоне улыбающегося экс-форварда. Отметим, ранее, перед матчем, Погребняк выложил видеообращение к фанатам, где заявил, что «верит в победу сине-бело-голубых».

После этой игры ЦСКА с 45 очками находится на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Зенит» с 62 очками располагается на первой строчке.