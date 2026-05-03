Погребняк двумя словами отреагировал на результат матча ЦСКА — «Зенит»
Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк опубликовал пост с реакцией на результат матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 между ЦСКА и «Зенитом». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу сине-бело-голубых.
Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
02 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Обляков – 5' 1:1 Дивеев – 30' 1:2 Соболев – 51' 1:3 Энрике – 60'
После матча Погребняк написал в своём телеграм-канале: «Я знал», прикрепив фотографию, где показан исход матча на фоне улыбающегося экс-форварда. Отметим, ранее, перед матчем, Погребняк выложил видеообращение к фанатам, где заявил, что «верит в победу сине-бело-голубых».
После этой игры ЦСКА с 45 очками находится на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Зенит» с 62 очками располагается на первой строчке.
