Главная Футбол Новости

«Вот в чём вопрос». Казанский порассуждал на тему перспектив «Арсенала» в концовке сезона

«Вот в чём вопрос». Казанский порассуждал на тему перспектив «Арсенала» в концовке сезона
Российский комментатор Денис Казанский высказался о разгромной победы «Арсенала» в матче 35-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 «Фулхэмом» (3:0).

Англия — Премьер-лига . 35-й тур
02 мая 2026, суббота. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
3 : 0
Фулхэм
Лондон
1:0 Дьёкереш – 9'     2:0 Сака – 40'     3:0 Дьёкереш – 45+4'    

«В Лондоне «Арсенал», такое впечатление, выдал свой лучший матч сезона. Против «противного» «Фулхэма» выскочили не рефлексирующие джентльмены, а хищники! Первый тайм с 3:0 даже маловато будет. «Дачники» так и остались на шашлыках. Второй тайм уже зевая можно смотреть. И играть. Сколько этой мощи и феерической уверенности останется на «Атлетико» и на развязку — вот в чём вопрос», — написал Казанский в телеграм-канале.

Ответный матч между «Арсеналом» и «Атлетико» в ЛЧ состоится 5 мая на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В АПЛ у «пушкарей» осталось лишь три матча. После этой игры «Арсенал» с 76 очками располагается на первой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, отрыв от «Манчестер Сити» составляет шесть очков, но у «горожан» есть две игры в запасе.

