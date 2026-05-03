Тренер «ПСЖ» оценил вратарскую линию команды после пропуска Сафоновым матча Лиги 1

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о вратарской линии команды после матча с «Лорьяном» (2:2) в 32-м туре чемпионата Франции. В этом матче в стартовом составе парижан в воротах вышел Ренато Марин.

Российский голкипер Матвей Сафонов не попал в заявку. Сообщалось, что это связано с тем, что у россиянина были судороги в конце первого полуфинального матча с «Баварией» (5:4) в Лиге чемпионов. Также сообщалось, что повреждение получил ещё один вратарь парижан Люка Шевалье.

«Что касается Ренато Марина, я вам постоянно говорю, что у нас три вратаря очень высокого уровня — он готов, и он хорошо себя проявил», — приводит слова Энрике L'Équipe.

Ранее сообщалось, что Серия Матвея Сафонова из 19 матчей в стартовом составе «ПСЖ» прервалась. Марин, в свою очередь, дебютировал в чемпионате Франции.