Семак ответил на вопрос, может ли Дзюба в составе «Акрона» помочь «Зениту» выиграть РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча с ЦСКА (3:1) ответил на вопрос, может ли нападающий «Акрона» Артём Дзюба помочь команде стать чемпионом. 3 мая «Акрон» встретится с «Краснодаром» в матче 28-го тура РПЛ.

— У «Краснодара» осталось не так много возможностей, чтобы потерять очки, завтра будет игра с «Акроном», а в Тольятти играет бывший игрок сине-бело-голубых и один из лучших игроков «Зенита» в истории Артема Дзюба. Общался ли кто-то из «Зенита» с Артемом по поводу какой-то особой мотивации обыграть «Краснодар», чтобы помочь вам стать чемпионом?

— Артем играл и в «Ростове», и в «Спартаке», и в «Зените». Наверное, против всех команд. Он может всем командам помогать, независимо от того, какие задачи они решают. Я думаю, у «Акрона» свои задачи, у нас свои задачи. Мы не можем никак на это повлиять. Естественно, как я уже сказал, для нас самый главный фокус — это то, что мы должны сделать то, что мы можем, то, что в наших силах — стараться побеждать. А дальше мы посмотрим, как сложится… — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

После этой игры ЦСКА с 45 очками находится на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Зенит» с 62 очками располагается на первой строчке. «Краснодар» находится на третьем месте, набрав 60 очков, но команда ещё не провела свой матч 28-го тура РПЛ.