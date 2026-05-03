«Непростой день». L'Équipe – об игре голкипера «ПСЖ» Ренато Марина в матче с «Лорьяном»

Авторитетное издание L'Équipe оценило дебютную игру голкипера «ПСЖ» Ренато Марина в матче 32-го тура чемпионата Франции с «Лорьяном» (2:2). Марин появился в старте после того, как российский голкипер парижан Матвей Сафонов не попал в заявку команды. Сообщалось, что у россиянина были судороги в конце первого полуфинального матча с «Баварией» (5:4) в Лиге чемпионов.
«В своём дебютном матче в Лиге 1 за «ПСЖ» итальянец сначала провёл непростой день: он ничего не смог поделать с добиванием Пажи (12-я минута) и ударом Тосина, после которого мяч, задев штангу, оказался в воротах (78-я). Тем не менее он стал ключевым игроком, не позволив команде проиграть, совершив уверенное спасение (83-я минута), — написало издание L'Équipe.
Отметим, серия Матвея Сафонова из 19 матчей в стартовом составе «ПСЖ» прервалась.
- 3 мая 2026
-
03:48
-
03:39
-
03:18
-
03:16
-
03:05
-
03:04
-
02:52
-
02:39
-
02:08
-
02:07
-
01:59
-
01:37
-
01:33
-
01:23
-
00:56
-
00:55
-
00:41
-
00:37
-
00:34
-
00:23
-
00:21
-
00:11
-
00:09
-
00:03
- 2 мая 2026
-
23:57
-
23:55
-
23:49
-
23:39
-
23:29
-
23:29
-
23:19
-
23:15
-
23:06
-
22:54
-
22:51