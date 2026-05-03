«Непростой день». L'Équipe – об игре голкипера «ПСЖ» Ренато Марина в матче с «Лорьяном»

Авторитетное издание L'Équipe оценило дебютную игру голкипера «ПСЖ» Ренато Марина в матче 32-го тура чемпионата Франции с «Лорьяном» (2:2). Марин появился в старте после того, как российский голкипер парижан Матвей Сафонов не попал в заявку команды. Сообщалось, что у россиянина были судороги в конце первого полуфинального матча с «Баварией» (5:4) в Лиге чемпионов.

Франция — Лига 1 . 32-й тур
02 мая 2026, суббота. 18:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
2 : 2
Лорьян
Лорьян
1:0 Мбайе – 6'     1:1 Пажи – 12'     2:1 Заир-Эмери – 62'     2:2 Тосин – 78'    

«В своём дебютном матче в Лиге 1 за «ПСЖ» итальянец сначала провёл непростой день: он ничего не смог поделать с добиванием Пажи (12-я минута) и ударом Тосина, после которого мяч, задев штангу, оказался в воротах (78-я). Тем не менее он стал ключевым игроком, не позволив команде проиграть, совершив уверенное спасение (83-я минута), — написало издание L'Équipe.

Отметим, серия Матвея Сафонова из 19 матчей в стартовом составе «ПСЖ» прервалась.

