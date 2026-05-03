Заменивший Сафонова в старте вратарь Ренато Марин прокомментировал дебют за «ПСЖ» в Лиге 1
Голкипер «Пари Сен-Жермен» Ренато Марин высказался о своём дебюте в Лиге 1 в составе красно-синих. Это произошло в матче 32-го тура чемпионата Франции с «Лорьяном» (2:2). Марин появился в старте после того, как российский голкипер парижан Матвей Сафонов не попал в заявку команды.

Франция — Лига 1 . 32-й тур
02 мая 2026, суббота. 18:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
2 : 2
Лорьян
1:0 Мбайе – 6'     1:1 Пажи – 12'     2:1 Заир-Эмери – 62'     2:2 Тосин – 78'    

«Думаю, это невероятный момент для меня. Я действительно очень счастлив, я много работал ради этого, и спасибо за этот момент. Буду продолжать работать. Ни один матч не бывает легким, и каждая игра проходит на высоком уровне. Нам нужно играть очень хорошо в каждом матче. У нас осталось четыре или пять матчей, и нам нужно выиграть их все», — приводит слова Марина официальный сайт парижан.

Отметим, серия Матвея Сафонова из 19 матчей в стартовом составе «ПСЖ» прервалась. Для 19-летнего итальянца это лишь второй матч за парижан в карьере. Первый был в декабре 2025 года, где на ранней стадии Кубка Франции «ПСЖ» победил «Вандею Фонтене» (4:0), а Ренато сыграл «на ноль».

