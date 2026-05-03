«Пока его обычный график, к сожалению». Нагучев – об игре Глушенкова за «Зенит»
Футбольный комментатор Роман Нагучев высказался об игре российского нападающего «Зенита» Максима Глушенкова после матча с ЦСКА в 28-м туре чемпионата России.
Российская Премьер-лига. 28-й тур
02 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Обляков – 5' 1:1 Дивеев – 30' 1:2 Соболев – 51' 1:3 Энрике – 60'
«Если бы Максим Глушенков играл в каждом матче так, как сегодня, то Карло Анчелотти к Луису Энрике и его бы заодно вызвал в сборную Бразилии. А пока просто Максим хорошо играет. Завтра будет как-то иначе. Это пока его обычный график, к сожалению», — написал Нагучев на личной странице в своём телеграм-канале.
В матче с ЦСКА Глушенков вышел на поле в стартовом составе и отметился двумя результативными передачами.
После этой игры ЦСКА с 45 очками находится на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Зенит» с 62 очками располагается на первой строчке.
