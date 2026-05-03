«Пока его обычный график, к сожалению». Нагучев – об игре Глушенкова за «Зенит»

Футбольный комментатор Роман Нагучев высказался об игре российского нападающего «Зенита» Максима Глушенкова после матча с ЦСКА в 28-м туре чемпионата России.

«Если бы Максим Глушенков играл в каждом матче так, как сегодня, то Карло Анчелотти к Луису Энрике и его бы заодно вызвал в сборную Бразилии. А пока просто Максим хорошо играет. Завтра будет как-то иначе. Это пока его обычный график, к сожалению», — написал Нагучев на личной странице в своём телеграм-канале.

В матче с ЦСКА Глушенков вышел на поле в стартовом составе и отметился двумя результативными передачами.

После этой игры ЦСКА с 45 очками находится на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Зенит» с 62 очками располагается на первой строчке.