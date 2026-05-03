Луис Энрике отреагировал на потерю очков «ПСЖ» в матче, где Сафонов остался вне заявки

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о результате матча 32-го тура французской Лиги 1, где красно-синие сыграли вничью с «Лорьяном» (2:2).

«Все матчи сложные, но прежде всего я хотел бы отметить игру «Лорьяна». Это команда, которая старается играть. Очень смелый коллектив. Хочу поздравить тренера и его парней, это был тяжёлый матч. Думаю, мы заслужили победу. Мы создали достаточно моментов, чтобы выиграть, но дважды попали в штангу. Нужно смириться с результатом, это обидно, потому что нам были нужны эти три очка. Это возможность для «Ланса», и посмотрим, как у них все сложится», — приводит слова Энрике официальный сайт парижан.

Российский голкипер Матвей Сафонов не попал в заявку. Ворота парижской команды защищал 19-летний бразилец Ренато Марин.

«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. В активе парижан 70 набранных очков в 31 матче. «Лорьян» с 42 очками в 32 встречах находится на девятой строчке.