Луис Энрике отреагировал на потерю очков «ПСЖ» в матче, где Сафонов остался вне заявки

Луис Энрике отреагировал на потерю очков «ПСЖ» в матче, где Сафонов остался вне заявки
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о результате матча 32-го тура французской Лиги 1, где красно-синие сыграли вничью с «Лорьяном» (2:2).

Франция — Лига 1 . 32-й тур
02 мая 2026, суббота. 18:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
2 : 2
Лорьян
Лорьян
1:0 Мбайе – 6'     1:1 Пажи – 12'     2:1 Заир-Эмери – 62'     2:2 Тосин – 78'    

«Все матчи сложные, но прежде всего я хотел бы отметить игру «Лорьяна». Это команда, которая старается играть. Очень смелый коллектив. Хочу поздравить тренера и его парней, это был тяжёлый матч. Думаю, мы заслужили победу. Мы создали достаточно моментов, чтобы выиграть, но дважды попали в штангу. Нужно смириться с результатом, это обидно, потому что нам были нужны эти три очка. Это возможность для «Ланса», и посмотрим, как у них все сложится», — приводит слова Энрике официальный сайт парижан.

Российский голкипер Матвей Сафонов не попал в заявку. Ворота парижской команды защищал 19-летний бразилец Ренато Марин.

«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. В активе парижан 70 набранных очков в 31 матче. «Лорьян» с 42 очками в 32 встречах находится на девятой строчке.

