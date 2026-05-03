Тренер ЦСКА Челестини объяснил эмоциональный разговор со штабом в матче с «Зенитом»
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ответил на вопрос об эмоциональном разговоре со штабом во время матча с «Зенитом» в 28-м туре чемпионата России. Матч закончился победой клуба из Санкт-Петербурга со счётом 3:1.
Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
02 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Обляков – 5' 1:1 Дивеев – 30' 1:2 Соболев – 51' 1:3 Энрике – 60'
— О чем вы сегодня эмоционально разговаривали со штабом?
— Я всегда такой: могу злиться, могу быть довольным. У меня итальянские корни, иногда из-за эмоций могу выходить за пределы технической зоны. Иногда, наоборот, могу быть спокойным. Сегодня не было ничего необычного — я всегда эмоционален», — приводит слова Челестини официальный сайт клуба.
После этой игры ЦСКА с 45 очками находится на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Зенит» с 62 очками располагается на первой строчке.
