Тренер ЦСКА Челестини объяснил эмоциональный разговор со штабом в матче с «Зенитом»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ответил на вопрос об эмоциональном разговоре со штабом во время матча с «Зенитом» в 28-м туре чемпионата России. Матч закончился победой клуба из Санкт-Петербурга со счётом 3:1.

— О чем вы сегодня эмоционально разговаривали со штабом?

— Я всегда такой: могу злиться, могу быть довольным. У меня итальянские корни, иногда из-за эмоций могу выходить за пределы технической зоны. Иногда, наоборот, могу быть спокойным. Сегодня не было ничего необычного — я всегда эмоционален», — приводит слова Челестини официальный сайт клуба.

После этой игры ЦСКА с 45 очками находится на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Зенит» с 62 очками располагается на первой строчке.