Стало известно условие, при котором «Барселона» станет чемпионом Испании 3 мая 2026 года
«Барселона» обыграла «Осасуну» со счётом 2:1 в матче 34-го тура испанской Ла Лиги и теперь находится в шаге от чемпионского титула в Примере сезона-2025/2026.
Испания — Примера . 34-й тур
02 мая 2026, суббота. 22:00 МСК
1 : 2
0:1 Левандовски – 81' 0:2 Ф. Торрес – 86' 1:2 Рауль – 88'
«Барселона» набрала 88 очков и возглавляет таблицу чемпионата Испании. «Реал», в активе которого 74 очка, располагается на второй строчке. У мадридской команды на данный момент есть игра в запасе, которая состоится сегодня, 3 мая. Отмечается, что если «Королевский клуб» потеряет очки во встрече 34-го тура с каталонским «Эспаньолом», то сине-гранатовые досрочно станут обладателями титула в Ла Лиге.
При условии победы коллектива из Мадрида в сегодняшней встрече, развязка в гонке за трофей может произойти в очной встрече между «Барселоной» и «Реалом» в рамках 35-го тура.
