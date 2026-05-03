Стало известно условие, при котором «Барселона» станет чемпионом Испании 3 мая 2026 года

«Барселона» обыграла «Осасуну» со счётом 2:1 в матче 34-го тура испанской Ла Лиги и теперь находится в шаге от чемпионского титула в Примере сезона-2025/2026.

Испания — Примера . 34-й тур
02 мая 2026, суббота. 22:00 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
1 : 2
Барселона
0:1 Левандовски – 81'     0:2 Ф. Торрес – 86'     1:2 Рауль – 88'    

«Барселона» набрала 88 очков и возглавляет таблицу чемпионата Испании. «Реал», в активе которого 74 очка, располагается на второй строчке. У мадридской команды на данный момент есть игра в запасе, которая состоится сегодня, 3 мая. Отмечается, что если «Королевский клуб» потеряет очки во встрече 34-го тура с каталонским «Эспаньолом», то сине-гранатовые досрочно станут обладателями титула в Ла Лиге.

При условии победы коллектива из Мадрида в сегодняшней встрече, развязка в гонке за трофей может произойти в очной встрече между «Барселоной» и «Реалом» в рамках 35-го тура.

Испания — Примера . 34-й тур
03 мая 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Эспаньол
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Испания — Примера . 35-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
"Пойду с женой посмотреть на фокусника". Флик — о возможном чемпионстве после игры «Реала»
