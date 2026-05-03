Санкт-Паули — Майнц 05. Прямая трансляция
Интер Майами — Орландо Сити, результат матча 3 мая 2026, счет 3:4, МЛС сезон-2026, Месси, Суарес, Де Пауль

«Орландо» отыгрался с 0:3 и одолел «Интер Майами» в матче, где Месси забил с паса Суареса
В ночь со 2 на 3 мая завершился матч МЛС, в котором «Интер Майами» принимал «Орландо Сити». Встреча прошла в Майами на стадионе «Ну Стэдиум» и закончилась победой гостей со счётом 4:3. Отметим, что по ходу первого тайма «цапли» забили три мяча, но гости сумели отыграться и вырвать победу в компенсированное ко второму тайму время.

1:0 Фрэй – 4'     2:0 Сеговия – 25'     3:0 Месси – 33'     3:1 Охеда – 39'     3:2 Охеда – 68'     3:3 Охеда – 78'     3:4 Спайсер – 90+3'    

На четвёртой минуте встречи ямайский защитник хозяев Йен Фрэй открыл счёт, забив с передачи венесуэльского полузащитника Теласко Сеговии. На 25-й минуте сам Сеговия поразил ворота соперника. Ассистировал ему звёздный форвард «цапель» Лионель Месси. Через восемь минут и сам аргентинец довёл счёт до разгромного, отличившись с передачи уругвайского нападающего Луиса Суареса. Гости после 0:3 не бросили играть. К 78-й минуте аргентинский нападающий «львов» Мартин Охеда оформил хет-трик, а на 90+3-й минуте точку поставил полузащитник сборной Тринидада и Тобаго Тайриз Спайсер.

Полузащитник команды из Майами Родриго Де Пауль результативными действиями в данном матче не отметился.

«Интер Майами» прервал беспроигрышную серию в МЛС, которая составляла девять матчей. «Орландо» одержал лишь третью победу за весь сезон. «Цапли» занимают второе место в Восточной конференции, имея в своём активе 19 очков после 10 матчей. Команда из Орландо располагается на 14-й строчке Востока (10 очков).

В следующем матче «Интер Майами» встретится на выезде с «Торонто», а «Орландо Сити» сыграет в гостях с «Клёб де Фут Монреаль». Обе встречи состоятся 9 мая.

