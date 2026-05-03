Footmercato назвал проблемы в игре Марина, который заменил Сафонова в старте «ПСЖ»
Издание Footmercato оценило игру голкипера «ПСЖ» Ренато Марина в матче с «Лорьяном» (2:2) в 32-м туре чемпионата Франции. Марин дебютировал в Лиге 1 после того, как российский голкипер Матвей Сафонов не попал в заявку команды.
Франция — Лига 1 . 32-й тур
02 мая 2026, суббота. 18:00 МСК
ПСЖ
Окончен
2 : 2
Лорьян
1:0 Мбайе – 6' 1:1 Пажи – 12' 2:1 Заир-Эмери – 62' 2:2 Тосин – 78'
«Ренато Марин, впервые вышедший в стартовом составе «ПСЖ», показал неоднозначную игру, чередуя удачные моменты, включая отличный сейв после удара Тосина в добавленное время, с нерешительными действиями», — написал Footmercato.
Ранее сообщалось, что у россиянина были судороги в конце первого полуфинального матча с «Баварией» (5:4) в Лиге чемпионов. Также сообщалось, что повреждение получил ещё один вратарь парижан Люка Шевалье.
