Footmercato назвал проблемы в игре Марина, который заменил Сафонова в старте «ПСЖ»

Издание Footmercato оценило игру голкипера «ПСЖ» Ренато Марина в матче с «Лорьяном» (2:2) в 32-м туре чемпионата Франции. Марин дебютировал в Лиге 1 после того, как российский голкипер Матвей Сафонов не попал в заявку команды.

«Ренато Марин, впервые вышедший в стартовом составе «ПСЖ», показал неоднозначную игру, чередуя удачные моменты, включая отличный сейв после удара Тосина в добавленное время, с нерешительными действиями», — написал Footmercato.

Ранее сообщалось, что у россиянина были судороги в конце первого полуфинального матча с «Баварией» (5:4) в Лиге чемпионов. Также сообщалось, что повреждение получил ещё один вратарь парижан Люка Шевалье.