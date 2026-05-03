Семак объяснил пенальти, который заработал Лусиано Гонду в матче ЦСКА — «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мыслями об 11-метровом, который был назначен в матче 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (3:1). На пятой минуте полузащитник армейцев Иван Обляков отличился с пенальти, который был назначен за фол на экс-форварде сине-бело-голубых Лусиано Гонду.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
02 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Обляков – 5'     1:1 Дивеев – 30'     1:2 Соболев – 51'     1:3 Энрике – 60'    

— Почему начало игры получилось таким?
— Не было нервов. Футбол это игра ошибок. Лусиано успел вставить ногу — судья поставил пенальти. Что делать? Правильно отреагировали, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

После этой игры ЦСКА с 45 очками находится на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Зенит» с 62 очками располагается на первой строчке.

