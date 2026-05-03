Две передачи Миранчука помогли «Атланте» одержать вторую победу подряд в МЛС

Завершился матч МЛС, в котором «Атланта Юнайтед» принимала «Клёб де Фут Монреаль». Встреча прошла в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» и закончилась победой хозяев со счётом 3:1.

В составе победителей дубль оформил Саба Лобжанидзе и ещё один гол в свой актив записал Эммануэль Латте Лат. Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе и отметился двумя результативными передачами.

За «Клёб де Фут Монреаль» гол забил Мэтти Лонгстафф.

Таким образом, «Атланта» одержала вторую победу подряд в МЛС. «Клёб де Фут Монреаль», в свою очередь, потерпел первое поражение после двух побед кряду.