Санкт-Паули — Майнц 05. Прямая трансляция
Атланта Юнайтед — Клёб де Фут Монреаль, результат матча МЛС 3 мая 2026, счет 3:1

Две передачи Миранчука помогли «Атланте» одержать вторую победу подряд в МЛС
Комментарии

Завершился матч МЛС, в котором «Атланта Юнайтед» принимала «Клёб де Фут Монреаль». Встреча прошла в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» и закончилась победой хозяев со счётом 3:1.

США — Major League Soccer . МЛС
03 мая 2026, воскресенье. 02:30 МСК
Атланта Юнайтед
Атланта
Окончен
3 : 1
Клёб де Фут Монреаль
Монреаль
0:1 Лонгстафф – 6'     1:1 Лобжанидзе – 41'     2:1 Латте Лат – 45+6'     3:1 Лобжанидзе – 50'    
Удаления: нет / Вера – 90+1'

В составе победителей дубль оформил Саба Лобжанидзе и ещё один гол в свой актив записал Эммануэль Латте Лат. Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе и отметился двумя результативными передачами.

За «Клёб де Фут Монреаль» гол забил Мэтти Лонгстафф.

Таким образом, «Атланта» одержала вторую победу подряд в МЛС. «Клёб де Фут Монреаль», в свою очередь, потерпел первое поражение после двух побед кряду.

