Главная Футбол Новости

Сергей Семак рассказал, чего не хватило «Зениту» в матче РПЛ с ЦСКА

Сергей Семак рассказал, чего не хватило «Зениту» в матче РПЛ с ЦСКА
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о том, чего не хватило его команде в матче 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (3:1).

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
02 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Обляков – 5'     1:1 Дивеев – 30'     1:2 Соболев – 51'     1:3 Энрике – 60'    

— Можно сказать, что «Зенит» показывал оптимальный футбол?
— Возможно, немного не хватало структурности. Где-то преобладали эмоции, но всю игру провели на хорошем уровне, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

После этой игры «Зенит» с 62 очками располагается на первой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. Сине-бело-голубые опережают «Краснодар», у которого матч в запасе, на два очка. ЦСКА с 45 очками находится на шестом месте в чемпионате.

