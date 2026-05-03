Сергей Семак рассказал, чего не хватило «Зениту» в матче РПЛ с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о том, чего не хватило его команде в матче 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (3:1).

— Можно сказать, что «Зенит» показывал оптимальный футбол?

— Возможно, немного не хватало структурности. Где-то преобладали эмоции, но всю игру провели на хорошем уровне, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

После этой игры «Зенит» с 62 очками располагается на первой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. Сине-бело-голубые опережают «Краснодар», у которого матч в запасе, на два очка. ЦСКА с 45 очками находится на шестом месте в чемпионате.