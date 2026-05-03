Сергей Семак рассказал, чего не хватило «Зениту» в матче РПЛ с ЦСКА
Поделиться
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о том, чего не хватило его команде в матче 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (3:1).
Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
02 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Обляков – 5' 1:1 Дивеев – 30' 1:2 Соболев – 51' 1:3 Энрике – 60'
— Можно сказать, что «Зенит» показывал оптимальный футбол?
— Возможно, немного не хватало структурности. Где-то преобладали эмоции, но всю игру провели на хорошем уровне, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».
После этой игры «Зенит» с 62 очками располагается на первой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. Сине-бело-голубые опережают «Краснодар», у которого матч в запасе, на два очка. ЦСКА с 45 очками находится на шестом месте в чемпионате.
Комментарии
- 3 мая 2026
-
04:54
-
04:47
-
04:43
-
04:41
-
04:27
-
04:17
-
03:48
-
03:39
-
03:18
-
03:16
-
03:05
-
03:04
-
02:52
-
02:39
-
02:08
-
02:07
-
01:59
-
01:37
-
01:33
-
01:23
-
00:56
-
00:55
-
00:41
-
00:37
-
00:34
-
00:23
-
00:21
-
00:11
-
00:09
-
00:03
- 2 мая 2026
-
23:57
-
23:55
-
23:49
-
23:39
-
23:29