Тренер «Зенита» Семак сравнил Вендела с полузащитником «Баварии» Йозуа Киммихом

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поле матча с ЦСКА (3:1) сравнил полузащитника Вендела с полузащитником «Баварии» Йозуа Киммихом.

— Сегодня хороший матч провёл Вендел. И с подачи Бубнова Вендела сравнивают с Киммихом в пользу Вендела, что он способен на высоком уровне с более классными партнёрами конкурировать на таком высоком уровне. Насколько это сравнение уместно и кого по типажу из топовых полузащитников мира, может быть, вам напоминает Вендел?

— В моём понимании это немножко разные всё-таки игроки, и сравнение не совсем правильное. По каким критериям можно сравнивать, нужно понимать. Это то же самое, как сравнить команды — по каким критериям? Вендел — это больше тот игрок, который может на ведении, он хорошо двигается с мячом, может на ведении разогнать атаку.

Киммих — это шикарнейшая передача и объём хороший, и другие немножко качества. Поэтому и тот и другой — прекрасные игроки. Конечно, Вендел играет в «Зените» в России, Киммих играет в «Баварии», в сборной Германии. Естественно, по каким-то элементам, конечно, мы можем сравнить и сказать, что у Вендела есть таланты, есть невероятные качества, о чём я уже давно говорю. Но если брать, наверное, всё-таки карьеру футбольную и то, на каком уровне играют Киммих и Вендел, конечно, здесь не в пользу Вендела будет сравнение. Опять же, не принижая его таланта, его качественной игры. Я говорил, что он может играть практически в любой команде, — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне Вендел принял участие в 28 матчах во всех турнирах, записав в свой актив два гола и три результативные передачи. На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, записав в свой актив 62 очка.