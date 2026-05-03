Гасилин: идеальное время для «Барселоны», чтобы совершить смену поколений

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин высказался про смену поколений в «Барселоне».

«Думаю, что «Барселона» забьёт 100 голов в этом чемпионате Испании. Сейчас идеальное время для «Барселоны», чтобы совершить смену поколений. Академия работает, есть удачные трансферы, например, Рашфорд. За последние полтора года — это самая успешная команда», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

«Барселона» набрала 88 очков и возглавляет таблицу чемпионата Испании. «Реал», в активе которого 74 очка и матч в запасе, располагается на второй строчке.

Очная встреча «Барселоны» и «Реала» состоится в 35-м туре Ла Лиги. Игра пройдёт 10 мая на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне.