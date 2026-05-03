«Наполи» получил предложение от «Ливерпуля» по защитнику Бёкема — источник

«Ливерпуль» сделал предложение о подписании защитника «Наполи» Сэма Бёкема. Об этом сообщает AreaNapoli.

По информации источника, на трансфере нидерландского футболиста настаивает сам главный тренер английской команды Арне Слот. В «Ливерпуле» ищут нового центрального защитника, чтобы обеспечить дополнительную конкуренцию нынешним игрокам.

Сумма предложения по Бёкема со стороны «Ливерпуля» составила € 28 млн.

В текущем сезоне защитник принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Бёкема играет за «Наполи» с июля 2025 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.