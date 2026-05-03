Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Мёнхенгладбах — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Наполи» получил предложение от «Ливерпуля» по защитнику Бёкема — источник

«Наполи» получил предложение от «Ливерпуля» по защитнику Бёкема — источник
Комментарии

«Ливерпуль» сделал предложение о подписании защитника «Наполи» Сэма Бёкема. Об этом сообщает AreaNapoli.

По информации источника, на трансфере нидерландского футболиста настаивает сам главный тренер английской команды Арне Слот. В «Ливерпуле» ищут нового центрального защитника, чтобы обеспечить дополнительную конкуренцию нынешним игрокам.

Сумма предложения по Бёкема со стороны «Ливерпуля» составила € 28 млн.

В текущем сезоне защитник принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Бёкема играет за «Наполи» с июля 2025 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.

Материалы по теме
«Ливерпулю» интересен защитник Бёкема, «Наполи» не продаст игрока дешевле € 35 млн — TT
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android