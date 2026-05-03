Мусаев о форме Дьёкереша: когда в «Арсенале» был нападающий, забивавший по 15-20 мячей?

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев заявил, что не разочарован игрой нападающего лондонского «Арсенала» Виктора Дьёкереша.

— Дьёкереш близок к тому, чтобы побить рекорд Анри по голам в дебютном сезоне за «Арсенал», но пресса к нему не всегда относится положительно. Ты сам в нём не разочаровался?
– Возможно, это связано с ожиданиями после его перехода. Но когда в «Арсенале» был нападающий, забивавший в каждом сезоне по 15-20 мячей? Наверное, только Обамеянг. После него таких не было. У Виктора же неплохой сезон: сейчас у него 12 голов в АПЛ, а всего – 19. И сезон ещё далеко не закончен. На мой взгляд, он хорош как в игровом плане, так и в результативности. А пресса… Кем она вообще довольна? Даже Роналду в своём прайме мог заработать критику», — приводит слова Мусаева пресс-служба ЦСКА на официальном сайте.

В текущем сезоне Дьёкереш принял участие в 49 матчах за «Арсенал» во всех турнирах, в которых забил 19 голов и отдал две результативные передачи.

