Мусаев рассказал, игрой какого футболиста вдохновляется больше всего

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев рассказал, что нападающий лондонского «Арсенала» Виктор Дьёкереш произвёл на него огромное впечатление.

— Этой зимой ты смотрел его матчи вживую, верно?

– Да, мы с сестрой получили британские визы и побывали в Англии. За 11 дней я посетил семь матчей, из которых были два матча «Арсенала» – дома на «Эмирейтс» и в гостях у «Эвертона». В одной встрече Дьёкереш забил, а я смог последить за ним более детально: как ведёт себя на разминке, как общается с игроками, как реагирует в игре, когда ему не отдают пас, и многое другое.

— То есть свой отпуск ты посвятил именно тому, чтобы лучше понять, как играет Дьёкереш?

– Да, именно так. Когда у меня был неудачный период в «Балтике», я начал следить и вдохновляться этим игроком. Он произвел на меня огромное впечатление, и сейчас, когда у меня не всё идеально, мне было важно вживую впитать эту энергию, — приводит слова Мусаева пресс-служба ЦСКА на официальном сайте.

В сезоне 2025/2026 Дьёкереш принял участие в 49 матчах за «Арсенал» во всех турнирах, в которых забил 19 голов и оформил две результативные передачи.