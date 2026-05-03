Капитан «Шальке» Караман прокомментировал возвращение клуба в Бундеслигу три года спустя

Полузащитник и капитан «Шальке» Кенан Караман прокомментировал выход клуба в Бундеслигу. Это произошло после матча 32-го тура Второй Бундеслиги, в котором «Шальке» обыграл «Фортуну» Дюссельдорф (1:0).

«Я не могу подобрать слов. Мы долго ждали этого момента — как клуб, как город, все люди вокруг него. Я просто счастлив, что мы смогли сделать последний шаг дома, потому что болельщики заслужили это. Давление было огромным, просто огромным. Последние годы были непростыми», — приводит слова Карамана AP.

Караман имел в виду три сезона подряд во втором дивизионе — два из которых едва не закончились вылетом в третий дивизион.

В домашнем матче 32-го тура второй Бундеслиги капитан команды забил единственный гол «Фортуне». За два матча до окончания чемпионата с 67 очками «Шальке» лидирует в турнирной таблице. Клуб на 10 очков опережает «Ганновер».

«Шальке» выступит в высшем дивизионе впервые с 2023 года.