Главная Футбол Новости

Мусаев: после гола «Зениту» меня называют легендой

Форвард ЦСКА Тамерлан Мусаев рассказал, что болельщики назвали его легендой за гол «Зениту» в прошлом году.

— Когда ты забил «Зениту» в прошлом году, что было внутри?
– К тому моменту у меня не было ни одного гола за весеннюю часть сезона. Когда я забил, то подумал: «Судьба – это когда тебя вознаграждают за терпение». Буквально на днях ко мне на стадионе подошёл болельщик и сказал: «Мусаев, ты – легенда только потому, что забил тот гол «Зениту». Моя задача в жизни – оставить что-то после себя. Поэтому надеюсь, что в ЦСКА я принесу ещё много пользы, которую болельщики будут помнить долгие годы. Хочется оставить после себя хорошее мнение. Если о тебе вспоминают хорошо, значит, всё точно было не зря, — приводит слова Мусаева пресс-служба ЦСКА на официальном сайте.

14 мая 2025 года во втором матче финала Пути РПЛ ЦСКА обыграл «Зенит» со счётом 2:0, Мусаев забил на 90+2-й минуте. Первый матч завершился с таким же счётом, но в пользу клуба из Санкт-Петербурга, таким образом, игра перешла в серию пенальти, где ЦСКА победил со счётом 4:3.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
14 мая 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
4 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кисляк – 37'     2:0 Мусаев – 90+2'    

В текущем сезоне Мусаев сыграл 27 матчей, в которых забил четыре гола и сделал две голевые передачи.

