Фрайбург — Вольфсбург. Прямая трансляция
Сын Зидана получил в челюсть и может пропустить ЧМ-2026

Голкипер «Гранады» Люка Зидан, сын легенды французского футбола Зинедина Зидана, получил серьёзную травму лица в воскресном матче второго дивизиона чемпионата Испании с «Альмерией» (2:4).

Испания — Сегунда . 37-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 17:15 МСК
Гранада
Окончен
2 : 4
Альмерия
1:0 Алемань – 11'     1:1 Аррибас – 14'     1:2 Аррибас – 18'     1:3 Аррибас – 38'     1:4 Де ла Фуэнте – 68'     2:4 Саэнс – 90+7'    

27-летний вратарь был вынужден покинуть поле после столкновения с нападающим «Альмерии» Талисом, в результате которого у него сначала диагностировали сотрясение мозга. Позже выяснилось, что Зидан получил перелом челюсти и подбородка.

Игрок успешно перенёс операцию, о чём сообщил в социальных сетях, и приступил к процессу восстановления.

Ранее Зидан‑младший сменил спортивное гражданство с французского на алжирское и в октябре впервые получил вызов в сборную Алжира. Теперь вратарь рискует пропустить чемпионат мира 2026 года из-за полученного повреждения. На групповом этапе чемпионата мира — 2026 сборная Алжира сыграет с командами Аргентины, Австрии и Иордании.

На протяжении карьеры Зидан-младший выступал за испанские клубы «Реал» Мадрид, «Райо Вальекано» и «Эйбар». На молодёжном уровне играл за сборную Франции.

