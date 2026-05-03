Сын Зидана получил в челюсть и может пропустить ЧМ-2026

Голкипер «Гранады» Люка Зидан, сын легенды французского футбола Зинедина Зидана, получил серьёзную травму лица в воскресном матче второго дивизиона чемпионата Испании с «Альмерией» (2:4).

27-летний вратарь был вынужден покинуть поле после столкновения с нападающим «Альмерии» Талисом, в результате которого у него сначала диагностировали сотрясение мозга. Позже выяснилось, что Зидан получил перелом челюсти и подбородка.

Игрок успешно перенёс операцию, о чём сообщил в социальных сетях, и приступил к процессу восстановления.

Ранее Зидан‑младший сменил спортивное гражданство с французского на алжирское и в октябре впервые получил вызов в сборную Алжира. Теперь вратарь рискует пропустить чемпионат мира 2026 года из-за полученного повреждения. На групповом этапе чемпионата мира — 2026 сборная Алжира сыграет с командами Аргентины, Австрии и Иордании.

На протяжении карьеры Зидан-младший выступал за испанские клубы «Реал» Мадрид, «Райо Вальекано» и «Эйбар». На молодёжном уровне играл за сборную Франции.