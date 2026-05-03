Каррагер: Кэррик — идеальный кандидат, чтобы взять всё под свой полный контроль этим летом

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о перспективах работы в «Манчестер Юнайтед» нынешнего главного тренера клуба Майкла Кэррика.

«Ни у кого из конкурентов по АПЛ или Лиге чемпионов не затрясутся коленки, если в следующем сезоне «Манчестер Юнайтед» поведёт за собой Майкл Кэррик.

Да ни один европейский топ-клуб даже не внёс бы Кэррика в свои шорт-листы на пост главного тренера! Что уж там, даже сами фанаты «Юнайтед» наверняка сильно сомневаются, что клуб наконец-то отыскал прямого наследника сэра Алекса Фергюсона.

Но пока боссы «Юнайтед» перебирают варианты, именно Кэррик – идеальный кандидат, чтобы взять всё под свой полный контроль этим летом. Это ровно то, что нужно клубу прямо здесь и сейчас. Это максимально логичный шаг на короткую дистанцию, но с явным прицелом на будущее», – приводит слова Каррагера Sky Sports.

Кэррик возглавил «Манчестер Юнайтед» в январе 2026 года. За это время команда провела 16 матчей, в которых победила 11 раз и три раза сыграла вничью. На данный момент клуб занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 61 очко за 34 матча.