Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Фрайбург — Вольфсбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Каррагер: Кэррик — идеальный кандидат, чтобы взять всё под свой полный контроль этим летом

Каррагер: Кэррик — идеальный кандидат, чтобы взять всё под свой полный контроль этим летом
Комментарии

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о перспективах работы в «Манчестер Юнайтед» нынешнего главного тренера клуба Майкла Кэррика.

«Ни у кого из конкурентов по АПЛ или Лиге чемпионов не затрясутся коленки, если в следующем сезоне «Манчестер Юнайтед» поведёт за собой Майкл Кэррик.

Да ни один европейский топ-клуб даже не внёс бы Кэррика в свои шорт-листы на пост главного тренера! Что уж там, даже сами фанаты «Юнайтед» наверняка сильно сомневаются, что клуб наконец-то отыскал прямого наследника сэра Алекса Фергюсона.

Но пока боссы «Юнайтед» перебирают варианты, именно Кэррик – идеальный кандидат, чтобы взять всё под свой полный контроль этим летом. Это ровно то, что нужно клубу прямо здесь и сейчас. Это максимально логичный шаг на короткую дистанцию, но с явным прицелом на будущее», – приводит слова Каррагера Sky Sports.

Кэррик возглавил «Манчестер Юнайтед» в январе 2026 года. За это время команда провела 16 матчей, в которых победила 11 раз и три раза сыграла вничью. На данный момент клуб занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 61 очко за 34 матча.

Материалы по теме
Кэррик — главный претендент на пост тренера «Манчестер Юнайтед» — The Times
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android