«Я полностью опустошён результатом». Райан Рейнольдс после невыхода «Рексема» в плей-офф

Канадский актёр, владелец «Рексема» Райан Рейнольдс прокомментировал невыход клуба в плей-офф Чемпионшипа за право сыграть в английской Премьер-лиге.

В 46-м туре Чемпионшипа «Рексем» сыграл вничью с «Мидлсбро» (2:2).

В итоге валлийская команда на два очка отстала от ставшего шестым «Халла» (73 очка) и заняла седьмое место (71 очко после 46 матчей). В полуфинале плей-офф встретятся «Саутгемптон» и «Мидлсбро», в другой серии 1/2 финала сыграют «Халл» и «Миллуол».

«Я полностью опустошён сегодняшним результатом, но невероятно горжусь нашим сезоном. Мы проделали долгий путь за пять лет, и это был лучший результат за нашу более чем 150-летнюю историю. Предстоит сделать ещё многое. Но сейчас нам есть чем гордиться, «красные», — написал Рейнольдс в соцсети.

Отметим, что седьмое место стало наивысшим достижением «Рексема» в его истории — ранее рекордным для команды было 15-е место во втором дивизионе в сезоне-1978/1979.