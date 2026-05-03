Фрайбург — Вольфсбург. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Миланский «Интер» заинтересован в подписании полузащитника «Комо» Нико Паса — TyC Sports

Миланский «Интер» заинтересован в подписании полузащитника «Комо» Нико Паса — TyC Sports
Миланский «Интер» намерен начать переговоры с мадридским «Реалом» с целью подписания полузащитника «Комо» Нико Паса. Об этом сообщает TyC Sports.

Пас находился в системе «Реала» с 2016 по 2024 год, когда перешёл в «Комо». В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и восемью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

Напомним, «сливочные» приняли решение вернуть футболиста, воспользовавшись опцией обратного выкупа до 30 мая. Ранее СМИ сообщали, что сумма выкупа Паса для «Реала» в 2026 году составляет € 9 млн.

