Фрайбург — Вольфсбург. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Генерал ВВС Турции Куш лишился должности после пролёта истребителей над стадионом

Генерал ВВС Турции Мете Куш лишился должности после пролёта истребителей над стадионом во время футбольного матча, информирует Turkish Minute.

Инцидент произошёл во вторник, 21 апреля, в Конье во время игры 1/4 финала Кубка Турции «Коньяспор» — «Фенербахче» (1:0 д. вр.).

Кубок Турции . 1/4 финала
21 апреля 2026, вторник. 20:30 МСК
Коньяспор
Конья
Окончен
1 : 0
ДВ
Фенербахче
Стамбул
1:0 Евтович – 120+2'    

Как сообщает Turkish Minute, над ареной пролетели истребители F-16 и вертолёты, что вызвало сильный шум, который был отчётливо слышен даже в трансляции. Отмечается, что пролёт рассматривался как демонстративный жест поддержки клуба — генерал Куш является болельщиком «Коньяспора».

После инцидента командование ВВС Турции отстранило Мете Куша от должности и перевело его в штаб в Анкаре. Власти начали проверку обстоятельств произошедшего.

