Фрайбург — Вольфсбург. Прямая трансляция
20:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Они дают мне то, что я хочу видеть». Фабрегас — об игроках «Комо»

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас высказался о матче 35-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 с «Наполи» (0:0) и оценил прогресс своих футболистов.

Италия — Серия А . 35-й тур
02 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
Комо
Комо
Окончен
0 : 0
Наполи
Неаполь

«Мы старались играть очень агрессивно, прессинговать «Наполи». Я увидел ту команду, которую хотел видеть, — команду, которая стремится к победе. Нико Пас, Да Кунья, Перроне сражались в полузащите против Лоботки, Де Брёйне и Мактоминея, и это то, что я никогда не забуду.

Я вижу постоянный рост своих игроков, я очень требователен к ним, и, когда я вижу матчи с «Сассуоло», «Удинезе», «Пармой», «Фиорентиной», в которых они не показывают того, что я хочу видеть, я этого не забываю.

При этом в 95% случаев они дают мне то, что я хочу видеть. Я знаю, где они были пару лет назад и как они постоянно прогрессируют, поэтому для меня как для тренера дело не только в анализе победы или поражения — есть часы и часы незаметной работы», — приводит слова Фабрегаса Football Italia.

«Комо» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе клуба 62 набранных очка в 35 встречах.

