Главная Футбол Новости

Мусаев назвал единственную причину, из-за которой может пропустить тренировку

Форвард ЦСКА Тамерлан Мусаев назвал единственную причину, из-за которой может пропустить тренировку клуба.

— По какой причине ты можешь пропустить тренировку?
– Если я умер (улыбается).

— Марко Николич говорил про тебя: «Нет тренера, который не будет любить Мусаева». Как ты это понимаешь?
– У меня нет привычки обижаться на тренера, если он оставляет меня на скамейке. В ЦСКА я играл при всех тренерах, и каждый давал мне эту возможность. Если тренер тебя выпускает, значит, он доверяет тебе, а ты должен отплатить ему своей игрой. Тренер зависит от игроков, значит, иди и помоги ему. Когда я выхожу на поле, я не могу подвести людей. Даже если не получается забить гол, я отдаюсь по максимуму и показываю своё неравнодушие, — приводит слова Мусаева пресс-служба ЦСКА на официальном сайте.

В нынешнем сезоне Мусаев сыграл 27 матчей, в которых забил четыре гола и сделал две голевые передачи.

