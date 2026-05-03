Фрайбург — Вольфсбург. Прямая трансляция
Тренер «Наполи» Антонио Конте высказался о ничейном результате в матче с «Комо» в Серии А

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте прокомментировал матч 35-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 с «Комо» (0:0).

Италия — Серия А . 35-й тур
02 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
Комо
Комо
Окончен
0 : 0
Наполи
Неаполь

«Безусловно, это была хорошая игра. Если не покажешь хорошую игру, из этого матча ты не выйдешь невредимым, ведь мы прекрасно понимали, что и мы, и «Комо» боролись за очень многое, возможно, для «Комо» даже больше в плане выхода в Лигу чемпионов.

Во втором тайме мы прибавили в качестве и в построении атак. У нас были шансы забить. Осталось три игры, мы сделали ещё один шаг вперёд: не только ради завоевания места в Лиге чемпионов, но и чтобы занять позицию как можно выше. Ребята сыграли хорошо на очень сложном поле и против необычной команды», — приводит слова Конте DAZN.

«Комо» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе клуба 62 набранных очка в 35 встречах. «Наполи» с 70 очками располагается на второй строчке. Лидирует «Интер» (79).

