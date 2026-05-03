Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ванья Дркушич: каждая команда отдаёт чуть больше сил, когда играет против «Зенита»

Ванья Дркушич: каждая команда отдаёт чуть больше сил, когда играет против «Зенита»
Комментарии

Защитник «Зенита» Ванья Дркушич высказался о настрое команды на матчи и об отношении соперников к петербургскому клубу.

«Каждый игрок «Зенита» отдаёт свой максимум, каждый матч играет на 100% от своих возможностей. Не могу сказать, что мы не играем в полную силу. Просто некоторые игры получаются, некоторые — нет. Это зависит и от соперника. На игры против нас они хорошо настраиваются, здорово играют. Каждая команда отдаёт чуть больше сил, когда играет против «Зенита», — сказал Дркушич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

На данный момент «Зенит» с 62 очками располагается на первой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства.

Материалы по теме
Сергей Семак рассказал, чего не хватило «Зениту» в матче РПЛ с ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android