Ванья Дркушич: каждая команда отдаёт чуть больше сил, когда играет против «Зенита»

Защитник «Зенита» Ванья Дркушич высказался о настрое команды на матчи и об отношении соперников к петербургскому клубу.

«Каждый игрок «Зенита» отдаёт свой максимум, каждый матч играет на 100% от своих возможностей. Не могу сказать, что мы не играем в полную силу. Просто некоторые игры получаются, некоторые — нет. Это зависит и от соперника. На игры против нас они хорошо настраиваются, здорово играют. Каждая команда отдаёт чуть больше сил, когда играет против «Зенита», — сказал Дркушич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

На данный момент «Зенит» с 62 очками располагается на первой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства.