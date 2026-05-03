Олимпик Лион — Стад Ренн. Прямая трансляция
Артета — о чемпионстве «Арсенала»: наша мечта жива

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался после победы над «Фулхэмом» в матче 35-го тура английской Премьер-лиги (3:0).

Англия — Премьер-лига . 35-й тур
02 мая 2026, суббота. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
3 : 0
Фулхэм
Лондон
1:0 Дьёкереш – 9'     2:0 Сака – 40'     3:0 Дьёкереш – 45+4'    

«Эта победа говорит нам и нашей раздевалке о том, что мы сохранили свою мечту живой. Теперь мы хотим использовать этот импульс, эту энергию и эту веру в направлении вторника, и мы определённо будем в этом нуждаться. И когда я смотрю на атмосферу в раздевалке, то вижу, что мы движемся в правильном направлении», — приводит слова Артеты The Independent.

После победы над «Фулхэмом» «Арсенал» увеличил отрыв от второго места на шесть очков, однако «Манчестер Сити» сыграл на два матча меньше.

Во вторник, 5 мая, состоится ответный полуфинал Лиги чемпионов, в котором «Арсенал» сыграет с «Атлетико». Первый матч, сыгранный в Испании, завершился вничью — 1:1.

