«Барселона» в шаге от чемпионства, Антонелли взял поул на ГП Майами. Главное к утру

Победа «Барселоны» в матче 34-го тура Ла Лиги с «Осасуной», гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли взял поул на ГП Майами Ф-1, две результативные передачи российского полузащитника «Атланты» Алексея Миранчука в победном матче с «Клёб де Фут Монреаль» в МЛС. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».