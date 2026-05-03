«Барселона» в шаге от чемпионства, Антонелли взял поул на ГП Майами. Главное к утру
Победа «Барселоны» в матче 34-го тура Ла Лиги с «Осасуной», гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли взял поул на ГП Майами Ф-1, две результативные передачи российского полузащитника «Атланты» Алексея Миранчука в победном матче с «Клёб де Фут Монреаль» в МЛС. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Барселона» обыграла «Осасуну» в матче 34-го тура Ла Лиги.
- Антонелли взял поул на ГП Майами Ф-1, Ферстаппен — 2-й, Леклер — 3-й. Две «Альпин» в Q3.
- Две передачи Миранчука помогли «Атланте» одержать вторую победу подряд в МЛС.
- «Филадельфия» обыграла «Бостон» в 7-м матче и вышла во второй раунд плей-офф НБА.
- «Каролина» победила «Филадельфию» в первом матче 1/4 финала плей-офф и повела в серии.
- «Орландо» отыгрался с 0:3 и одолел «Интер Майами» в матче, где Месси забил с паса Суареса.
- «Порту» досрочно стал чемпионом Португалии сезона-2025/2026.
- Российские гимнастки выиграли соревнования с обручами и булавами на Кубке Европы в Баку.
- Маркова помогла «Вакифбанку» выйти в финал Лиги чемпионов.
- «Метц» проиграл «Монако» и потерял шансы на сохранение прописки в Лиге 1.
