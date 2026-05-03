Олимпик Лион — Стад Ренн. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«МЮ» может перехватить трансферную цель «Зенита» из Бразилии — Fogaonet

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику «Ботафого» Данило. «Красные дьяволы» видят в 25-летнем футболисте замену для Каземиро, который покинет клуб по окончании сезона. Об этом сообщает журналист Веллингтон Арруда для Fogaonet.

По информации источника, «Ботафого» не намерен продавать полузащитника дешевле € 40 млн. Подчёркивается, что, помимо «Манчестер Юнайтед», интерес к Данило также проявляют «Зенит», «Фулхэм», «Байер», «Наполи», «Палмейрас» и «Фламенго».

Ранее СМИ сообщали о готовности санкт-петербургского клуба предложить за трансфер футболиста € 25 млн в качестве фиксированной суммы и € 5 млн – в виде бонусов.

Данило играет за «Ботафого» с лета 2025 года. За этот период Данило принял участие в 38 встречах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 24 млн.

