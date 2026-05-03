«Акрон» — «Краснодар»: онлайн-трансляция матча 28-го тура РПЛ начнётся в 17:00

Сегодня, 3 мая, состоится матч 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся тольяттинский «Акрон» и «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра выступит Евгений Буланов из Саранска. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Краснодар» занимает второе место в чемпионате России. Действующие чемпионы страны набрали 60 очков в 27 матчах. Отставание от идущего первым «Зенита» при игре в запасе составляет два очка. «Акрон» с 27 очками располагается на 12-й строчке.