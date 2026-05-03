Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 по футболу на 3 мая

Сегодня, 3 мая, состоятся четыре матча в рамках 32-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание Первой лиги на 3 мая (время московское):

10:00. «СКА-Хабаровск» — «Уфа»;

16:00. «Волга» Ульяновск — «Сокол»;

18:00. «Чайка» — «Торпедо»;

18:00. «Факел» — «Енисей».

Первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает «Родина». В активе москвичей 62 набранных очка в 32 матчах. На второй строчке располагается «Факел», у которого 61 очко в 31 игре. Третье и четвёртое места занимают «Урал» (58 очков) и «Ротор» (52). В зоне вылета располагаются «Черноморец» (29), «Чайка» (22) и «Сокол» (19).