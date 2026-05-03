Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 3 мая

Сегодня, 3 мая, состоятся три матча в 28-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 3 мая (время московское):

14:30. «Сочи» — «Оренбург»;

17:00. «Акрон» — «Краснодар»;

19:30. «Ахмат» — «Пари НН».

Первое место в турнирной таблице чемпионата России текущего сезона занимает санкт-петербургский «Зенит», набравший 62 очка после 28 матчей. На второй строчке располагается «Краснодар», заработавший 60 очков после 27 туров. Замыкает тройку лидеров «Локомотив» с 50 очками после 28 матчей. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (18), на 15-й строчке находится «Пари НН» (22).

