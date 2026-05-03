«Сочи» — «Оренбург»: онлайн-трансляция матча 28-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 14:30

Сегодня, 3 мая, состоится матч 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Сочи» и «Оренбург». Игра пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра выступит Сергей Цыганок. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 27 туров чемпионата России сочинский клуб набрал 18 очков и занимает последнее, 16-е место. «Оренбург» заработал 26 очков и располагается на 13-й строчке.

В минувшем туре команда Игоря Осинькина уступила московскому «Динамо» со счётом 0:2, а подопечные Ильдара Ахметзянова победили «Ростов» со счётом 1:0.

