Олимпик Лион — Стад Ренн. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Реал» хочет выкупить Нико Паса у «Комо» за € 10 млн и дать ему шанс в основе — Скира

«Реал» хочет выкупить Нико Паса у «Комо» за € 10 млн и дать ему шанс в основе — Скира
Мадридский «Реал» намерен выкупить у «Комо» аргентинского атакующего полузащитника Нико Паса и предоставить ему шанс в основной команде. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира в соцсети X. По данным источника, «сливочные» заплатят за игрока € 10 млн.

Сообщается, что мадридцы намерены предоставить футболисту шанс в основной команде. «Комо» же надеется сохранить Паса в команде ещё на один сезон.

Нико Пас перебрался в структуру «Реала» из академии «Тенерифе» в 12-летнем возрасте. «Комо» приобрёл полузащитника в 2024 году, сохранив за «Реалом» опцию обратного выкупа за € 10 млн. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 65 млн.

У «Реала» точно будет новый тренер. 7 вариантов для Переса
У «Реала» точно будет новый тренер. 7 вариантов для Переса
