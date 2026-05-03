Олимпик Лион — Стад Ренн. Прямая трансляция
Игрок «Зенита» Дркушич рассказал об адаптации к позиции правого защитника

Футболист санкт-петербургского«Зенита» Ванья Дркушич поделился впечатлениями от игры на позиции правого защитника. Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак начал использовать номинального центрального защитника в данной роли после травмы бразильца Густаво Мантуана.

«Я хорошо себя чувствую на позиции правого защитника, уже привык — сыграл там пять матчей. В самом начале было тяжело перестроиться: больше бега, другое движение. Но мне просто нравится играть, выходить на поле», — сказал Дркушич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Всего на счету Дркушича 31 матч за «Зенит» в Мир Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России — 2025/2026. Помимо игры в центре и на фланге обороны, словенец также использовался в роли опорного полузащитника.

