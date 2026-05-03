«Не сейчас, просто уходите». Флик ответил на вопрос о возможном праздновании титула

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил, когда он хотел бы отпраздновать победу команды в чемпионате Испании. Сине-гранатовые могут выиграть титул Ла Лиги сегодня, если «Реал» не победит «Эспаньол».

«Клуб спросил меня, когда я предпочёл бы провести празднование, и я ответил им: «Не сейчас, просто уходите». Ещё не всё сделано, но мы выполнили свою работу и находимся в отличном положении», — приводит слова Флика журналист Пол Баллус на своей странице в социальной сети X.

После 34 матчей Ла Лиги «Барселона» набрала 88 очков. На второй строчке с 74 очками располагается мадридский «Реал», у которого есть игра в запасе. Чемпионат завершится в 38-м туре.

