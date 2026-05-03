«Уфа» не явилась на матч со «СКА-Хабаровск», ФНЛ выступила с заявлением

Футбольная национальная лига (ФНЛ) выступила с официальным заявлением в связи с неявкой команды «Уфа» на выездной матч с клубом «СКА-Хабаровск» в 32-м туре Лиги Pari.

«Футбольная национальная лига сообщает, что вечером 2 мая в адрес Лиги и РФС поступило официальное письмо от ФК «Уфа», информирующее о невозможности обеспечения явки команды на матч 32-го тура Первой лиги с ФК «СКА-Хабаровск», который должен был начаться 3 мая в 10:00 мск.

ФК «Уфа» в установленное регламентом время не прибыл на стадион. С учётом полученного уведомления и фактического отсутствия команды гостей будет зафиксирована неявка ФК «Уфа» на матч. В соответствии с регламентом лиги, рассмотрение обстоятельств данного инцидента и решение о матче будет приниматься КДК. О решении КДК мы сообщим дополнительно», — говорится в заявлении в телеграм-канале Первой лиги.