Губернатор Самарской области ответил на вопрос о будущем Дзюбы в «Акроне»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев высказался о будущем нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы в команде.

– Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории «Акрона». Есть ли у вас информация, останется ли он в команде?

– По поводу будущего того или иного игрока — это должно озвучивать руководство «Акрона». Дзюбу знает и любит всё футбольное общество нашей страны, он выдающийся игрок. Очень рады, что в команде Самарской области, в «Акроне», есть такой сильный форвард и капитан. Артёму желаем успехов на любом поприще, что он выберет — продолжение карьеры игрока или что‑то другое. Точно знаю, что никаких противоречий и конфликтов нет, —приводит слова Федорищева «Матч ТВ».

Дзюба является игроком «Акрона» с сентября 2024 года. За этот период 37-летний нападающий принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.

Материалы по теме Видео Дзюба обратился к болельщикам в преддверии матча «Акрона» с «Краснодаром»

Лучший бомбардир в истории России: