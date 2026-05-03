Олимпик Лион — Стад Ренн. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Колыванов: это сказки, что ЦСКА стал сильнее — команда провалила весеннюю часть

Колыванов: это сказки, что ЦСКА стал сильнее — команда провалила весеннюю часть
Комментарии

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов отреагировал на слова главного тренера ЦСКА Фабио Челестини, заявившего, что обмен защитника Игоря Дивеева на нападающего Лусиано Гонду не был ошибкой, а команда стала лучше, чем она была осенью. 2 мая ЦСКА уступил «Зениту» (1:3) в матче 28-го тура Мир РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
02 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Обляков – 5'     1:1 Дивеев – 30'     1:2 Соболев – 51'     1:3 Энрике – 60'    

«Может, до первого гола ЦСКА играл лучше. Но ничего симпатичного команда не показала. «Зенит» выиграл по делу. Превзошли все ожидания! Во всех компонентах превзошли соперника. А Челестини… когда уже горит, нужно что-то говорить. Весеннюю часть команда провалила. Что тут говорить? Был шанс побороться за третье место, но у них нет игры. Видно, что в обороне недорабатывают. Это сказки, что ЦСКА стал сильнее. Все забыли, как команда играла до этого. Ничего не видим, что было раньше», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионатом» Марией Куцубеевой.

Челестини: обмен Дивеева на Гонду не ошибка. Мы стали сильнее, чем были

