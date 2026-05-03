Колыванов: это сказки, что ЦСКА стал сильнее — команда провалила весеннюю часть

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов отреагировал на слова главного тренера ЦСКА Фабио Челестини, заявившего, что обмен защитника Игоря Дивеева на нападающего Лусиано Гонду не был ошибкой, а команда стала лучше, чем она была осенью. 2 мая ЦСКА уступил «Зениту» (1:3) в матче 28-го тура Мир РПЛ.

«Может, до первого гола ЦСКА играл лучше. Но ничего симпатичного команда не показала. «Зенит» выиграл по делу. Превзошли все ожидания! Во всех компонентах превзошли соперника. А Челестини… когда уже горит, нужно что-то говорить. Весеннюю часть команда провалила. Что тут говорить? Был шанс побороться за третье место, но у них нет игры. Видно, что в обороне недорабатывают. Это сказки, что ЦСКА стал сильнее. Все забыли, как команда играла до этого. Ничего не видим, что было раньше», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионатом» Марией Куцубеевой.

