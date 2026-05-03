Олимпик Лион — Стад Ренн. Прямая трансляция
21:45 Мск
Тренер «Зенита» считает, что матч с ЦСКА был одной из лучших гостевых игр команды

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра поделился мнением о минувшем матче 28-го тура Мир РПЛ, в котором сине-бело-голубые победили ЦСКА со счётом 3:1. Игра прошла на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
02 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Обляков – 5'     1:1 Дивеев – 30'     1:2 Соболев – 51'     1:3 Энрике – 60'    

«Мы хорошо провели матч, это была одна из лучших игр на выезде. Даже после пропущенного мяча мы были уверены, что сможем отыграться. Команда показала характер, динамичный и темповой футбол. Мы победили заслуженно. Это один из наших лучших гостевых матчей», — приводит де Оливейры «РИА Новости Спорт».

На пятой минуте Иван Обляков реализовал пенальти и вывел москвичей вперёд. На 30-й минуте Игорь Дивеев сравнял счёт. На 51-й минуте Александр Соболев забил за сине-бело-голубых. На 60-й минуте Луис Энрике забил третий мяч гостей.

