Тренер «Зенита» считает, что матч с ЦСКА был одной из лучших гостевых игр команды

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра поделился мнением о минувшем матче 28-го тура Мир РПЛ, в котором сине-бело-голубые победили ЦСКА со счётом 3:1. Игра прошла на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве.

«Мы хорошо провели матч, это была одна из лучших игр на выезде. Даже после пропущенного мяча мы были уверены, что сможем отыграться. Команда показала характер, динамичный и темповой футбол. Мы победили заслуженно. Это один из наших лучших гостевых матчей», — приводит де Оливейры «РИА Новости Спорт».

На пятой минуте Иван Обляков реализовал пенальти и вывел москвичей вперёд. На 30-й минуте Игорь Дивеев сравнял счёт. На 51-й минуте Александр Соболев забил за сине-бело-голубых. На 60-й минуте Луис Энрике забил третий мяч гостей.

