«Уфа» официально объяснила неявку на матч со «СКА-Хабаровск» в Первой лиге

Пресс-служба «Уфы» выступила с официальным заявлением в связи с неявкой команды на выездной матч 32-го тура Лиги Pari с клубом «СКА-Хабаровск». Встреча должна была начаться сегодня, 3 мая, в 10:00 мск.

«Матч между ФК «СКА-Хабаровск» и ФК «Уфа», запланированный на сегодня, 3 мая, не состоится. Причиной отмены встречи стало закрытие воздушного пространства и введение 2 мая в Республике Башкортостан режима «беспилотной опасности», в связи с чем ФК «Уфа» не смог отправиться в Хабаровск (с пересадкой в Новосибирске) в запланированное время.

Клуб направил соответствующие уведомления руководству ФК «СКА-Хабаровск» и ФНЛ, и наши доводы были услышаны и рассматриваются. Мы продолжаем диалог с руководством ФНЛ и ожидаем решения по данной форс-мажорной ситуации», — говорится в заявлении пресс-службы «Уфы» во «ВКонтакте».