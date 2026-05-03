Игрок «Зенита» Дркушич рассказал, как поменялся Соболев после слов о «плохом парне»

Защитник «Зенита» Ванья Дркушич ответил, как поменялся нападающий сине-бело-голубых Александр Соболев после слов, что он намерен отказаться от амплуа «хорошего мальчика». Форвард произнёс эти слова после матча четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России с калининградской «Балтикой», который состоялся 3 марта. «Зенит» победил со счётом 1:0. Соболев забил единственный мяч в игре.

— Как поменялся Соболев после слов о «плохом парне»?

— После этого он стал забивать (смеётся). А как человек никак не изменился, — сказал Дркушич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

