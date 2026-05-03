Игорь Колыванов: ошибка, что Дивеева поменяли на Гонду

Экс-футболист сборных СССР и России Игорь Колыванов назвал ошибкой обмен защитника Игоря Дивеева на нападающего Лусиано Гонду между «Зенитом» и ЦСКА в зимнее трансферное окно.

«Дивеев — игрок национальной команды, он один из лучших центральных защитников. Да, он умеет забивать со стандартов. Ошибка, что Дивеева поменяли на Гонду. «Зенит» выиграл в этом противостоянии. Но команда поставила серьёзную задачу в этом сезоне — им надо выиграть чемпионат. Обляков и Кисляк же стали хуже играть. Все ребята, кто вёл игру, чуть сдали. Играют, заканчивают сезон, как получится», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионатом» Марией Куцубеевой.

Дивеев перебрался из ЦСКА в «Зенит» в обмен на аргентинского форварда Гонду с доплатой со стороны санкт-петербургского клуба. В очном матче команд в 28-м туре россиянин забил один из мячей и помог сине-бело-голубым одержать победу (3:1).