Главная Футбол Новости

Игорь Колыванов: ошибка, что Дивеева поменяли на Гонду

Игорь Колыванов: ошибка, что Дивеева поменяли на Гонду
Экс-футболист сборных СССР и России Игорь Колыванов назвал ошибкой обмен защитника Игоря Дивеева на нападающего Лусиано Гонду между «Зенитом» и ЦСКА в зимнее трансферное окно.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
02 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Обляков – 5'     1:1 Дивеев – 30'     1:2 Соболев – 51'     1:3 Энрике – 60'    

«Дивеев — игрок национальной команды, он один из лучших центральных защитников. Да, он умеет забивать со стандартов. Ошибка, что Дивеева поменяли на Гонду. «Зенит» выиграл в этом противостоянии. Но команда поставила серьёзную задачу в этом сезоне — им надо выиграть чемпионат. Обляков и Кисляк же стали хуже играть. Все ребята, кто вёл игру, чуть сдали. Играют, заканчивают сезон, как получится», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионатом» Марией Куцубеевой.

Дивеев перебрался из ЦСКА в «Зенит» в обмен на аргентинского форварда Гонду с доплатой со стороны санкт-петербургского клуба. В очном матче команд в 28-м туре россиянин забил один из мячей и помог сине-бело-голубым одержать победу (3:1).

«Зенит» многогранно раскатал ЦСКА! А началось всё с правила бывших. Видео
