«СКА-Хабаровск» обратился к фанатам в связи с отменой игры с «Уфой» из-за неявки соперника

Пресс-служба клуба «СКА-Хабаровск» обратилась к поклонникам в связи с отменой матча 32-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026 с «Уфой» из-за неявки соперника. Команды должны были сыграть сегодня, 3 мая, на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске.

В обращении «СКА-Хабаровск» на странице во «ВКонтакте» говорится, что клуб готов вернуть болельщикам деньги за билеты, а также расписан порядок обращения за возвратом средств. Ранее пресс-служба «Уфы» объяснила неявку на матч введением в Республике Башкортостан режима «беспилотной опасности».

«СКА-Хабаровск» и «Уфа» занимают 14-е и 15-е места в турнирной таблице Первой лиги. У команд 35 и 31 очко соответственно. В активе располагающегося в зоне вылета «Черноморца» 29 набранных очков.