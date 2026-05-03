Олимпик Лион — Стад Ренн. Прямая трансляция
Нападающий «Реала» стал трансферной целью «Боруссии» Дортмунд — Плеттенберг

Дортмундская «Боруссия» внимательно следит за нападающим мадридского «Реала» Гонсало Гарсией Торресом. Немецкий клуб включил 22-летнего форварда в трансферный список. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, помимо Торреса, «шмели» интересуются нападающим «Хоффенхайма» Фисником Аслани и форвардом «Брюгге» Николо Трезольди.

Подчёркивается, что на текущий момент «Боруссия» не начала переговоров о переходе Торреса из «Реала».

В нынешнем сезоне Торрес принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

